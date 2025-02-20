У Слов`янську сталася пожежа: деталі

У Слов'янську спалахнула пожежа. Фото: ДСНС

У Слов'янську Донецької області 20 лютого сталася пожежа у гуртожитку. Рятувальникам вдалося врятувати двох людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Попередньо, горіли речі у житловій кімнаті на четвертому поверсі 4-поверхової будівлі.



«Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали чоловіка із задимленого приміщення, вивівши його на свіже повітря. Також за допомогою нош винесли жінку і передали її працівникам бригади швидкої медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.



Пожежники ліквідували пожежу о 13.58 на площі 20 кв. м.



Раніше ми писали, що 19 лютого у низці населених пунктів Донецької області сталися пожежі. Рятувальники успішно ліквідували усі загоряння. Інформація про жертв та постраждалих немає.