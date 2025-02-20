РФ вдень обстріляла Слов'янськ: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

У четвер, 20 лютого, російські війська вдарили по Слов'янську Донецької області. Під атаку потрапив мікрорайон Черевківка. Інформації щодо постраждалих немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



«У Слов'янську знову гучно. Близько 15:40 місто зазнало ворожого обстрілу», — зазначив він.







За словами Ляха, пошкоджено домоволодіння та триповерховий будинок.



Раніше ми писали, що окупанти продовжують атакувати Костянтинівку. Відомо, що 20 лютого загинули четверо людей, також пошкоджено будинки.