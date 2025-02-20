Росія знищила відділення «Укрпошти» у Покровську: компанія тестує новий формат роботи

Російська армія знищила у Покровську відділення «Укрпошти», що не працює, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.



«Останніми днями виявилися важкими у всіх сенсах. Вчора ворог знищив нашу машину, поранив водія та атакував сортувальний центр у Херсонській області. А сьогодні розбив наше відділення у Покровську», — написав він у Telegram.



Смілянський зазначив, що «Укрпошта» проводить експеримент, відкриваючи контейнерні відділення на прифронтових територіях.



«Замість того, щоб шукати нове приміщення, ми вирішили протестувати новий формат роботи. Вже три місяці тут функціонує наше контейнерне відділення і експеримент показує хороші результати. Воно тепле, сучасне, навіть передбачене конструктивне кріплення для Starlink», — повідомив голова компанії.

Раніше директор Донецької дирекції «Укрпошти» Максим Сутковий розповів ЗМІ, що через наближення лінії фронту у Покровську призупинено роботу останнього з 11 стаціонарних відділень. Тепер 7 тисяч мешканців, які залишаються у місті, обслуговуватимуться пересувними поштовими відділеннями та броньованим транспортом.