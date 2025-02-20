Удар по Миколаївці на Донеччині: зруйновано будинок, загинув чоловік

Російська авіація вдарила по житловому сектору у Миколаївці Краматорського району на Донеччині. Внаслідок авіаудару по приватному житловому сектору міста зруйновано один із житлових будинків, загинув чоловік.

Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили тіло загиблого. Роботи завершено, додали рятувальники.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок.



У четвер, 20 лютого, російські війська вдарили по Слов'янську Донецької області. Під атаку потрапив мікрорайон Черевківка. Інформації щодо постраждалих немає.



Раніше ми писали, що окупанти продовжують атакувати Костянтинівку. Відомо, що 20 лютого загинули четверо людей, також пошкоджено будинки.