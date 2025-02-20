Головне за день: Удар по Херсону. Україна готова до угоди із США

Політика



Президент Володимир Зеленський провів зустріч у Києві зі спеціальним представником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. У ході переговорів було обговорено ситуацію на фронті та питання безпеки. Зеленський зазначив, що Україна готова до угоди зі США про інвестиції та безпеку.



Президент США Дональд Трамп вважає , що Росія має козирі в потенційних мирних переговорах про припинення війни, оскільки РФ захопила велику територію.



Суспільство



В окупованому Бердянську внаслідок підриву авто загинув Євген Богданов – громадянин Росії, який обіймав посаду заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.



У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області триває другий етап так званої інвентаризації. Російські ЗМІ повідомляють, що у 170 квартирах ведуться ремонтні роботи.



Росіяни запустили повноцінне залізничне сполучення «Ростов-на-Дону-Маріуполь-Волноваха-Донецьк». Окупанти побудували залізничну гілку, щоб скоротити шлях доставки військової техніки на фронт із Ростова до Маріуполя та Волновахи. Далі залізничну гілку планують пустити до Криму.



Російський військовий Олег Яковлєв, який, згідно з розслідуванням проекту evocation.info та британського видання Financial Times, був ймовірним учасником розстрілу українських полонених, служив у підрозділі для колишніх ув'язнених «Шторм-Z». Яковлєв був не менше двох разів судимий у кримінальних справах, остання з яких була передана до суду менш як за місяць до вторгнення в Україну.



Бойові дії



Російські військові в ніч проти 20 лютого вкотре обстріляли газову та енергоінфраструктуру України. Є ушкодження.



У ніч проти 20 лютого російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона, загинуло двоє людей, шестеро, в тому числі двоє дітей – поранено, зруйновано 15 квартир з першого по 10 поверх одного з під'їздів. В Одесі постраждала одна людина. Одна людина загинула через ранкові російські обстріли Костянтинівки. У Миколаївці на Донеччині зруйновано один із житлових будинків, загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали у Нікополі Дніпропетровської області.



Сили оборони України відновили свої позиції у селі Лисівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState. Водночас російська армія взяла під контроль село Свердликове у Курській області.