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«ДНР»: Пушилін загрожує кадровими чистками через тотальні комунальні проблеми в окупованих містах

20 лютого 2025, 22:05

«ДНР»: Пушилін загрожує кадровими чистками через тотальні комунальні проблеми в окупованих містах

«ДНР»: Пушилін загрожує кадровими чистками через тотальні комунальні проблеми в окупованих містах

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін звільнив керівницю Червоногвардійського району окупованої Макіївки Вікторію Морозову. Він заявив, що «чиновницю» звільнено за бездіяльність.

 За словами Пушиліна, тиждень тому він зробив попередження Морозовій, щоб та виправила ситуацію щодо низки комунальних проблем у районі. Проте результату нема.

«Моя робоча поїздка до Макіївки минулого тижня показала, що місцеві керівники, м'яко скажімо, недопрацьовують щодо спілкування з мешканцями та розв'язання їхніх проблем… Це сигнал іншим керівникам. Хто не готовий працювати у потрібному ключі — прощатимемося», — заявив Пушилін.

Тиждень тому Пушилін приїхав на показову зустріч із мешканцями району. Його пресслужба записала ролик, у якому він разом із місцевими жителями обговорюють проблеми та критикують керівництво району.

«Тут особливо багато розбитих доріг та купа сміття», — описав район Пушилін.

На вулиці Давиденко 158-й будинок перебуває в аварійному стані. Люди скаржаться на бездіяльність муніципальної компанії «Комунальник-15».

Про позицію самої Вікторії Морозової та її підлеглих, якими незадоволені у «ДНР» нічого невідомо. Морозова не коментувала своєї бездіяльності.

Колишній «міністр житлово-комунального господарства ДНР» Сергій Наумець звернувся до суду із вимогою повернути його на посаду. Раніше в окупаційній адміністрації звинуватили його у закупівлі неякісної спецтехніки, проте у листопаді 2023 року кримінальну справу проти нього було закрито із правом на реабілітацію.

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