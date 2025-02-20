У Білому домі пояснили, чому Трамп «ображений» на Зеленського

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц заявив, що спеціальний представник президента Кіт Келлог відвідав Київ 19-20 лютого, щоб переконати Володимира Зеленського у необхідності завершення війни.



«Чи є реальність, яка є, на користь України? Чи на користь Європи? Безумовно, не на користь Росії чи американського народу, щоб ця війна тривала вічно, вічно, вічно. Отже, ключовою частиною його розмови була допомога президенту Зеленському зрозуміти, що ця війна має закінчитися», — заявив Волтц на брифінгу у Білому домі.



За словами радника, президент США Дональд Трамп зазнає розчарування щодо українського лідера.



«По-перше, необхідно глибоко цінувати те, що американський народ, американські платники податків, президент Трамп зробив під час свого першого терміну і те, що ми зробили з того часу. Тому деякі висловлювання, що звучали з Києва, відверто кажучи, і образи президента Трампа були неприйнятними», — зазначив Волтц.



Крім того, серед причин розчарування є відмова України підписати угоду про передачу США частини своїх природних ресурсів.



«Міністр фінансів США особисто здійснив поїздку, щоб запропонувати українцям те, що можна описати лише як історичну нагоду. Це означає, що Америка може спільно з Україною інвестувати в їхні корисні копалини, їх ресурси... Там величезні ресурси. Це не лише довгострокова безпека для України... а й те, що ми маємо зобов'язання перед американськими платниками податків допомогти їм відшкодувати сотні мільярдів, які було втрачено. Тому замість того, щоб розпочати конструктивну розмову про те, якою має бути ця угода в майбутньому, ми отримали багато риторики у ЗМІ, яка була неймовірно образливою», — сказав він.



На думку Волтца, залучення американських інвестицій стало б для України можливістю розвиватися, але Зеленський поки що не готовий до цього.



«Президент Трамп, очевидно, зараз дуже розчарований президентом Зеленським. Той факт, що він не сів за стіл переговорів, що він не захотів скористатися цією можливістю, яку ми запропонували, я думаю, що він врешті-решт дійде до цього, і я сподіваюся, що це станеться дуже швидко», — додав радник.



Волтц дав зрозуміти, що Вашингтон розглядає можливість нормалізації відносин із Москвою, але для цього необхідне припинення бойових дій.



«Ми ясно дали зрозуміти російським колегам, що президент Трамп зосереджений на припиненні війни. Ми можемо сперечатися про минуле, але головна мета — рухатися вперед», — зазначив він.



За його словами, переговори з представниками Росії в Ер-Ріяді порушували питання ширших відносин, але було очевидно, що їх розвиток неможливий без закінчення війни.



«І як перший крок ми просто збираємося зробити деякі речі, які відповідають здоровому глузду, наприклад, відновити здатність обох наших посольств боротися і функціонувати», — уточнив радник.

Раніше Володимир Зеленський після зустрічі з Кітом Келлогом заявив, що «Україна готова до сильної та дійсно корисної угоди з президентом США з інвестицій та безпеки».



Радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа на адресу України, вказав на ескалацію риторики та опір Києва угодам щодо розробки українських природних ресурсів.