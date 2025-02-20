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Більшість переселенців із Донецької області хочуть повернутися додому, але лише після закінчення війни

20 лютого 2025, 23:38

Більшість переселенців із Донецької області хочуть повернутися додому, але лише після закінчення війни

Більшість переселенців із Донецької області хочуть повернутися додому, але лише після закінчення війни

Більшість жителів Донецької області, які змушені залишити регіон через війну, планують повернутися, але тільки після закінчення бойових дій або за умови безпеки. Такі дані показало дослідження DII-Ukraine у рамках проєкту «Донеччина: візія майбутнього».

Ким себе ідентифікують переселенці

Більшість опитаних (70%) насамперед ідентифікують себе як громадяни України. Жителі регіону, що залишилися в області, найчастіше наголошують на своїй локальній ідентичності, тоді як українські біженці за кордоном більшою мірою асоціюють себе з Європою.

Попри вимушене переселення, багато хто, як і раніше, відчуває зв'язок з рідною місцевістю. Понад половину переселенців після 2014 року продовжують вважати себе донеччанами, а серед тих, хто емігрував за кордон, цей показник досягає 63%.

Фокус-групове дослідження показало, що більшість учасників головним чинником ідентичності залишається приналежність до своєї громади. Фахівці зафіксували сильний емоційний зв'язок респондентів із рідними містами та селами. Навіть серед тих, хто зараз перебуває у статусі переселенців в інших регіонах України, при знайомстві вони насамперед називають свій рідний населений пункт.

Плани на повернення

60% переселенців із Донецької області мають намір повернутися на постійне місце проживання. Однак більшість готові зробити це тільки після закінчення війни (36%) або коли ситуація стане безпечною (20%).

Лише 3% планують повернутися найближчим часом, а 13% розглядають можливість повернення через кілька років після війни, коли регіон стане стабільнішим.

26% респондентів не планують повертатися, ще 12% поки що не визначилися з рішенням.

Учасники фокус-групи наголосили, що бажання повернутися є у різних вікових категорій — не лише у людей похилого віку, а й у молоді, а також сімей з дітьми. Деякі готові переїхати навіть до зруйнованих населених пунктів або тимчасово оселитися в інших містах області, доки їх рідні будинки відновлюватимуться.

Настрої серед мешканців Донецької області

Серед тих, хто залишився в регіоні, більшість не планують залишати його та хочуть залишитися на своєму нинішньому місці проживання. Бажання виїхати висловили 14%, а 20% поки що не прийняли остаточне рішення або відмовилися відповідати.

Головними причинами можливого від'їзду жителі регіону називають загрозу життю та безпеці через війну: наближення лінії фронту, ризик окупації, посилення обстрілів, втрату житла.

Лише невелика частина населення розглядає від'їзд через найкращі життєві перспективи в інших регіонах або можливість отримувати допомогу у статусі ВПО.

Чи бажають батьки, щоб їхні діти залишилися в регіоні

Майже 48% респондентів хочуть, щоб їхні діти жили на Донеччині. Серед нинішніх мешканців області таких 71%, серед переселенців після 2022 року — 55%, серед переселенців із 2014 року — 36%, а серед емігрантів за кордоном — 28%.

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