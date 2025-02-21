Глава британського МЗС не побачив прагнення РФ домовитися про мир в Україні

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі не відчуває прагнення Росії до миру з Україною. Такий висновок він зробив після виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова на закритій зустрічі дипломатів країн G20 у Південній Африці, повідомляє Reuters.

Леммі зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ найбільших економік світу була затьмарена суперечкою між членами G20 щодо війни в Україні.

«Ми не наблизилися до врегулювання шляхом переговорів. І я маю сказати, що коли я слухаю, що кажуть росіяни, і що Лавров щойно сказав у палаті 20 лютого, я не бачу прагнення до того, щоб дійсно дійти до цього миру», — сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи Лондон за будь-яких обставин підтримуватиме введення миротворців в Україну за відсутності гарантій.

Видання також нагадало, що 17 лютого на зустрічі європейських лідерів у Парижі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зобов'язання США щодо безпеки є єдиним способом забезпечити тривалий мир в Україні. За його словами, поки що зарано говорити про те, скільки він може відправити британських миротворців.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу англо-французький план розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні для забезпечення припинення вогню.