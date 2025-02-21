Країни Великої сімки передумали посилювати санкції проти РФ

Країни G7 обговорюють можливість відмови від посилення нафтових санкцій проти Росії, які мали підштовхнути Москву до мирних переговорів щодо України. Про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на проект рішення.

За даними джерел, знайомих із перебігом переговорів, держави G7 досі не можуть погодити фінальну версію спільного комюніке, яке планується оприлюднити до триріччя повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як пише видання, учасники переговорів «відмовилися від посилання на те, що союзники доручили своїм міністрам фінансів обмежити або адаптувати ліміт цін на російську нафту, щоб спонукати Москву до переговорів, які були в початковій версії».

Bloomberg ознайомився з останнім проектом від 19 лютого, в якому йдеться, що «сильні гарантії безпеки та інтеграція України в ЄС будуть критично важливими для забезпечення тривалого миру, який запобігатиме можливої агресії».

Західні ЗМІ звертають увагу, що це «м'якша мова», ніж була у початковій версії, яка закликає до миру «який не винагороджує агресію і не дозволяє майбутні війни» через «тривалу гарантію безпеки для України, з військами та ресурсами на місцях, у поєднанні з надійним міжнародним наглядом для моніторингу».

Також зазначається, що посилання в проекті комюніке на атлантичну інтеграцію також було видалено.