Обстріли Донецької області: за добу загинули сім людей, ще дві – поранені

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Донецька ОВА

За 20 лютого росіяни вбили сім жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів п'ять людей загинули у місті Костянтинівка, одна – у місті Миколаївка та одна – у селі Веселе.



Ще дві людини в області за добу отримали поранення: одна – у Костянтинівці та одна – у місті Покровськ.

Нагадаємо, що 20 лютого армія РФ із важкої артилерії вдарила по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого в місті багато пошкоджень, є загиблі та поранена.