«Останні дні ворог проводить дуже активно»: у DeepState заявили про погіршення ситуації на Новопавлівському напрямку

У мережі з'явилися кадри з військовими РФ та їхніми прапорами у селі Новоочеретувате Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Росіяни публікують відео, які підтверджують їхню присутність у селі.
«Останні дні ворог проводить дуже активно. З села Новий Комар штурмові дії спрямовані у бік Новоочеретуватого та села Дніпроенергія. Противник застосовує танки, але майже всі були знищені Силами оборони. Однак ситуація продовжує погіршуватися», – заявили у DeepState.
Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російських військ позиції під містом Покровськ Донецької області.