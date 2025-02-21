«Останні дні ворог проводить дуже активно»: у DeepState заявили про погіршення ситуації на Новопавлівському напрямку

Ситуація в Новоочеретуватому. Фото: карта DeepState

У мережі з'явилися кадри з військовими РФ та їхніми прапорами у селі Новоочеретувате Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Росіяни публікують відео, які підтверджують їхню присутність у селі.



«Останні дні ворог проводить дуже активно. З села Новий Комар штурмові дії спрямовані у бік Новоочеретуватого та села Дніпроенергія. Противник застосовує танки, але майже всі були знищені Силами оборони. Однак ситуація продовжує погіршуватися», – заявили у DeepState.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російських військ позиції під містом Покровськ Донецької області.