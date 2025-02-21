Представники США та РФ таємно зустрічалися у Швейцарії для обговорення війни — Reuters

Американські та російські представники таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційного обговорення війни в Україні. Переговори відбувалися також нещодавно минулого тижня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Для переговорів використовувався побічний канал з деякими контактами, зустрічі тривали під час перехідного періоду після перемоги Дональда Трампа на виборах 5 листопада.
За словами двох джерел, хоча учасники переговорів мають дипломатичний досвід та досвід роботи у сфері безпеки, вони не є державними службовцями, і не зрозуміло, чи вони були спрямовані своїми урядами. Джерела відмовилися назвати імена учасників.
Відомо, що невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі, сказав один з джерел, безпосередньо знайомий з цим питанням.
За даними Reuters, інших подробиць переговорів немає, невідомо, чи були на них присутні українці, та коли вони почалися.
Один з джерел описав переговори у Швейцарії як дискусії, спрямовані на покращення комунікації та висування ідей, а не на розробку конкретних пропозицій.
Два джерела повідомили, що принаймні одна зустріч відбулася у Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня.
Крім того, одне з джерел наголосило, що переговори другого плану втратили свою актуальність, оскільки останніми тижнями офіційні особи США та Росії встановили офіційні канали діалогу.
Раніше ми писали, що радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа на адресу України, вказав на ескалацію риторики та опір Києва угодам щодо розробки українських природних ресурсів.
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