Окупанти за добу обстріляли Покровськ: поранено цивільного, пошкоджено будинки

Російські окупанти минулої доби, 20 лютого, атакували Покровськ та Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівки, будівлі ДСНС та навчального закладу, також одна людина постраждала. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, о 5 ранку росіяни завдали удару по центральній частині Покровська, в результаті якого пошкоджено 3 багатоквартирні будинки.



Об 11:00 загарбники обстріляли багатоповерхівку у мікрорайоні Південний за допомогою артилерії. Поранення отримав місцевий мешканець 1973 року народження. У потерпілого діагностовано мінно-вибухову травму, осколкове проникне поранення лівого плеча з наявністю стороннього тіла.



О 13:00 через скидання боєприпасу з FPV-дрону, у центральній частині міста Покровськ сталася пожежа у приватному домоволодінні. Інформація про постраждалих не надходила



Крім того, приблизно о 22:55 FPV-дрон атакував центральну частину м. Родинське, внаслідок чого пошкоджено, зокрема будівлю ДСНС, майстерню гірського ліцею. Інформація про постраждалих не надходила.



В адміністрації уточнили, що 20 лютого надійшла інформація про те, що 19 лютого атакам зазнала північна частина Покровська. О 4:00 внаслідок обстрілу невстановленого типу озброєння було пошкоджено 2 багатоквартирні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Близько 07:30 стався ворожий обстріл FPV-дроном на автодорозі Т-0515. Пошкоджено транспортний засіб. Постраждалих відсутні.



Раніше ми писали, що за 20 лютогоросіяни вбили сімох жителів Донецької області.