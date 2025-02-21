Російський дрон вдарив по авто поліції у Куп'янську: постраждали троє поліцейських

21 лютого о 07:55 російські військові, попередньо, безпілотником «Молнія» атакували місто Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Харківській області.



Дрон влучив у службовий автомобіль поліції. Внаслідок удару троє співробітників Куп'янського районного відділу поліції отримали контузії. Вони перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинули сім людей, ще дві – отримали поранення.