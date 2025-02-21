Пожежа у Родинському: рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу

Рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

У місті Родинське Покровської громади Донецької області спалахнула пожежа внаслідок російського обстрілу. Рятувальники ліквідували загоряння. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Під удар потрапила адміністративна будівля, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив покрівлю», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.



У відомстві уточнили, що обійшлось без потерпілих.



Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 20 лютого, атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівки, будівлі ДСНС та навчального закладу, також одна людина постраждала.