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На Луганщині росіяни відмивають мільярди рублів на «відновленні» міста, яке не постраждало від війни – ОВА

21 лютого 2025, 12:13

На Луганщині росіяни відмивають мільярди рублів на «відновленні» міста, яке не постраждало від війни – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

Понад 2,2 мільярда рублів росіяни відмивають через нібито відновлення окупованого міста Брянка Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, у Брянці не було бойових дій як у 2014 році, коли місто потрапило під окупацію, так і у 2022-му.

«Руйнувань, пов'язаних з війною, у місті немає. Проте воно теж є підшефним одному з регіонів Росії, як і напівзруйновані міста Рубіжне, Лисичанськ чи Сіверськодонецьк. За минулі три роки на відновлення житла, соціальних об'єктів та критичної інфраструктури Брянки виділили 1,6 мільярда рублів. Цього року – ще 653 мільйони. Схема працює», – заявив Лисогор.

Нагадаємо, що в Луганській області окупанти агітують дев'ятикласників укласти контракт із російською армією.

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@novosti.dn.ua

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