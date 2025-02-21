Момент удару «Шахеда» по житловому кварталу Білої Церкви потрапив на відео

На відео потрапив момент «прильоту» БПЛА у Білій Церкві. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео удару російського дрона-камікадзе «Шахед» по житловому кварталу Білої Церкви. Кадри опублікували місцеві жителі.



На записі видно, як безпілотник пролітає над багатоповерхівками, потім різко знижує висоту і падає. За мить лунає потужний вибух. Атака сталася 20 лютого. Офіційна інформація про наслідки удару уточнюється.



Нагадаємо, в ніч на 21 лютого 2025 року російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками типу Shahed, імітаційними дронами різних типів, а також завдали удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» по Одеській області з території тимчасово окупованого Криму.