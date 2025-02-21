У Нікополі під час обстрілу військ РФ загинув енергетик «ДТЕК»

Російські війська вбили українського енергетика Геннадія Мусатова під час обстрілу Нікополя. Про це повідомила Група «ДТЕК».







Геннадій разом із бригадою приїхав відновлювати електромережі, пошкоджені ударами РФ. Окупанти завдали повторного артилерійського удару, який влучив у автокран, де перебував енергетик. Йому було 56 років, 20 із яких він присвятив своїй професії.



«Вічна і світла пам'ять кожному, хто загинув під час битви за світло...» - ідеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, 13 грудня 2024 року Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України, атаковані теплоелектростанції «ДТЕК».