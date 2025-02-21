На Донеччині нацгвардійці знищили російський танк

Ювелірне знищення ворожого танка FPV-дроном у Донецькій області. Фото: скріншот з відео

Українські військовослужбовці знищили танк російських окупантів за допомогою FPV-дрону. Це сталося на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ «Омега» успішно уразили ворожий танк за допомогою FPV-дрона. Оператор безпілотника ювелірно навів заряд на ціль, що спричинило виведення техніки з ладу», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, бронемашину серйозно пошкоджено.



Раніше ми писали, що російські війська намагалися прорвати оборону у смузі відповідальності 37-ї бригади морської піхоти ЗСУ на Покровському напрямі.