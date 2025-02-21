РФ хоче розколоти суспільство: СБУ попереджає українців про нові інформаційні диверсії

СБУ звернулася до українців на тлі активізації спецслужб РФ. Фото: СБУ

В Україні значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства та штучне розповсюдження протестних настроїв. Фіксується значна активізація російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій. Про це повідомляє СБУ.



«Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах та соцмережах, найактивніше — у ТікТок та Телеграм», — йдеться у повідомленні.



Крім того, росіяни поширюють неправдиву інформацію про нібито поширення протестних настроїв серед українців та вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Також вони закликають громадян до масових акцій для порушення громадського порядку та конституційного устрою, пропонують гроші за участь у мітингах.



Служба безпеки здійснює всі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні та потенційні загрози національній безпеці України. Крім того, правоохоронні органи закликають українців бути пильними та не реагувати на провокації.



У СБУ нагадали, що дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (особливо в умовах певних обмежень, які встановлює Закон України «Про правовий режим воєнного стану») містять ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років.



Раніше ми писали, що російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до роковин повномасштабного вторгнення в Україну.