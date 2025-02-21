Українські війська контратакують під Покровськом: початковий план росіян «забуксував» – ЗСУ

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Російська армія останнім часом концентрує всі свої сили та зусилля на Покровському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, окупанти стикаються з контратаками українських військ та мають певні неуспіхи.



«Принаймні початковий план у ворога явно «забуксував». Досить активно триває перегрупування, але це пов'язано з тим, що ворогу не вдається досягти початкових цілей – не вдається пройти та відрізати українські постачання міста із заходу. Реагуючи на це, росіяни змушені якось перебудовувати сили, перекидати додаткові підрозділи та реорганізовувати нові й нові наступи на невеликій ділянці землі», – розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українська армія просунулася на Покровському напрямку.