У Маріуполі дітей змушують дякувати російським військовим

Акція до 23 лютого в дитячому садку Маріуполя №156. Фото: Маріупольська міськрада

В окупованому Маріуполі запустили пропагандистську акцію «Посилка солдату», у рамках якої дітей змушують писати листи подяки та збирати допомогу російським військовим. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Акція триває у школах і дитячих садках до 23 лютого — дня, який окупанти відзначають як «Дєнь защітніка отєчєства».



В одному з дитячих садків Маріуполя №156 «посилки» збирали в присутності російських військових. Вихователі-колаборанти публічно дякували загарбникам, замовчуючи той факт, що саме вони знищили місто і вбили друзів та родичів цих дітей.

У дитячому садку Маріуполя №156 «посилки» збирали в присутності російських військових. Фото: Маріупольська міськрада

Такі заходи є частиною системної пропаганди, спрямованої на русифікацію та мілітаризацію свідомості майбутнього покоління.

Раніше мерія окупованого Маріуполя повідомила, скільки дітей загинули під час вторгнення РФ. Також місцевим школярам видавали глобуси, на яких кілька областей України у складі РФ.