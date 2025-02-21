Кореспондент «НД» повідомив про наслідки ранкового удару по Краматорську

Наслідки ранкового удару по Краматорську. Фото: соцмережі

Внаслідок російського удару по Краматорську вранці у п'ятницю, 21 лютого, постраждала як мінімум одна людина.

Про це з посиланням на джерела повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Також повідомляється про те, що в результаті обстрілу зазнали пошкоджень 48 будинків та 2 автомобілі.

Нагадаємо, раніше місцеві жителі писали в соціальних мережах, що 21 лютого, близько 10:00, російські окупаційні війська завдали удару авіабомбою по Краматорську. Повідомлялося про приліт у житловий сектор у селищі Ясногірка.