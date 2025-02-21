Спецпредставник Трампа вперше висловився про переговори із Зеленським і назвав його «відважним лідером»

Переговори Зеленського та Келлога у Києві. Фото: Офіс президента України

20 лютого був довгий та насичений день із вищим керівництвом України. Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.



За його словами, разом із президентом України вони провели широкі та позитивні дискусії.



«З відважним і бойовим лідером воюючої країни і його талановитою командою з національної безпеки», – сказав Келлог.

Нагадаємо, що з офіційним візитом в Україну Келлог прибув 19 лютого, а вже наступного дня він зустрівся із Зеленським.



Після переговорів мала відбутися спільна пресконференція Зеленського та Келлога, але з ініціативи американської сторони її скасували.



Раніше Трамп та його команда відзначилися серією різких висловлювань на адресу президента України.