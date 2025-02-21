Енергетики та газовики Донеччини відновлюють інфраструктуру після обстрілу

Минулої доби фахівці «ДТЕК Донецькі електромережі» з дозволу військових відновили пошкоджені лінії електропередач після обстрілів і повернули світло до 15 населених пунктів, які були знеструмлені внаслідок російських атак. Завдяки цьому електрика знову з'явилася у 11 тисячах будинків мешканців області.



Попри постійні обстріли, що руйнують критичну інфраструктуру, аварійно-ремонтні бригади безперервно працюють над відновленням електропостачання, зазначили у ДонОВА. Вони розпочали ремонт одразу після того, як бої стихають та військові дають дозвіл на проведення робіт.



За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, минулої доби російські війська 30 разів обстрілювали населені пункти області.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу 18 лютого Костянтинівка могла повністю залишитись без газу — вибухова хвиля зірвала близько 20 метрів газопроводу, а понад 4 метри труби отримали деформацію.



Завдяки оперативній роботі фахівців Костянтинівського УГГ вдалося зберегти тиск у системі, відключивши від газопостачання лише 125 приватних будинків. Станом на сьогодні газопостачання відновлено для 122 абонентів.



Водночас поки на одному об'єкті продовжуються аварійно-відновлювальні роботи, в іншій частині міста зафіксовано нові пошкодження газових мереж. Лише за останню добу газовики зафіксували 7 влучень у систему газопостачання. Внаслідок атак 19-20 лютого без газу залишилися 718 абонентів.



Відновлювальні роботи продовжуються за умови отримання дозволу від військових та дотримання заходів безпеки.

Нагадаємо, 17 лютого росіяни FPV-дронами двічі атакували місто Костянтинівка Донецької області. Перший удар зазнав автоцистерни з водою, а другий — евакуаційної команди, яка приїхала на допомогу двом пораненим рятувальникам. Внаслідок другого удару поранення отримали ще троє людей: двоє поліцейських та керівник міської військової адміністрації. Головою Костянтинівської ГВА є Сергій Горбунов.