Дуда порекомендував Зеленському співпрацювати з Трампом

Дуда порадив Зеленському дотримуватись курсу на конструктивну співпрацю з Трампом. Фото: ОП

Лідери України та Польщі 21 лютого провели телефонну розмову. За словами Анджея Дуди, мир в Україні можливий лише за підтримки США. Про це він написав у соцмережі.



«У нас відбулася відверта розмова на тлі нещодавніх зустрічей із генералом Келлогом та інших подій. Я передав йому, що ми послідовно вважаємо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів», — зазначив він.



Дуда порадив Зеленському зберігати відданість курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом.



«Я вірю, що в основі переговорної стратегії США лежить добра воля та чесність. Не маю сумніву, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир», — резюмував глава польської держави.



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час своєї великої пресконференції зробив акцент на Україні: говорив про Володимира Зеленського і вибори, а також про російські атаки, зокрема про руйнування столиці.