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Північ Донеччини під вогнем: через удар РФ є жертва та постраждалі

21 лютого 2025, 17:47

Північ Донеччини під вогнем: через удар РФ є жертва та постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська 21 лютого завдали ударів по півночі Донецької області. Станом на 17:24 відомо про одного загиблого, дев'ять людей — поранені. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

 За його словами, під удар потрапили Слов'янськ, Краматорськ та село Никанорівка.

 Філашкін зазначив, що у Слов'янську поранено 7 осіб від 51 до 83 років, також пошкоджено 62 приватні будинки та адмінбудівлю.



У селі Никанорівці Миколаївської громади відомо про 1 загиблу людину та 1 пораненого, відомо, що зруйновано будинок.



Начальник адміністрації уточнив, що у Краматорську поранено 39-річного чоловіка, пошкоджено 46 приватних будинків і 2 автомобілі.

 Нагадаємо, раніше місцеві жителі писали в соціальних мережах, що 21 лютого, близько 10:00, російські окупаційні війська завдали удару авіабомбою по Краматорську. Повідомлялося про приліт у житловий сектор у селищі Ясногірка.

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