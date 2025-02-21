Білогорівка, Часів Яр та Торецьк: українські військові показали як виглядають фронтові міста

Українські підрозділи, що входять до складу ОТУ «Луганськ», продовжують оборону на одних із найскладніших ділянок фронту — у районі Білогорівки, Часового Яру та Торецька Донецької області. Вони показали, як зараз виглядають ці міста.



РФ тривалий час безжально перетворює ці міста на руїни, знищуючи промислові зони, руйнуючи житлові квартали і стираючи з землі багатоповерхівки, зазначили військові. Армія РФ намагається просунутися у районі цих стратегічних населених пунктів.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ показали, як виглядає повністю знищене російськими військами місто Годинник Яр на Донеччині.



100-та механізована бригада ЗСУ також опублікувала відео зруйнованого росіянами Торецька з висоти пташиного польоту.