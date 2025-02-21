Більшість українців підтримують переговори щодо припинення війни, але на компромісних умовах — опитування

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81% українців виступають за пошук компромісного рішення на переговорах щодо припинення війни РФ проти України — це дані дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 20-21 лютого 2025 року. Частка тих, хто вважає переговори неприйнятними та наполягає на продовженні війни до повного звільнення окупованих територій, знизилася до 11%.

Водночас 91% респондентів висловилися проти проведення прямих переговорів між США та Росією без участі України, і лише 7% підтримали таку можливість.

При цьому 64% українців підтримують переговори України з Росією щодо припинення війни, тоді як 32% не вважають такий формат прийнятним.

Думка українців про можливе зближення США та РФ

Лише 17% респондентів вважають, що можлива нормалізація відносин між США та Росією позитивно вплине на Україну, тоді як 63% упевнені у протилежному.

Також українці скептично оцінюють вплив зближення Вашингтона та Москви на Європу: лише 15% вважають, що це принесе користь ЄС, а 54% упевнені, що це негативно вплине.

Щодо наслідків для самих учасників можливої нормалізації, 25% опитаних вважають, що це позитивно вплине на США, а 53% упевнені, що це зміцнить Росію.

Позиція щодо можливого припинення вогню

Абсолютна більшість українців (83%) готова розглядати припинення вогню, але лише за умови надання Україні гарантій безпеки. Лише 2% вважають, що Україна має погодитись на перемир'я без умов, тоді як 11% повністю відкидають таку можливість.

Методологія опитування

Дослідження проводилося методом CATI (телефонне інтерв'ю) на випадковій вибірці мобільних номерів серед 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, підконтрольних уряду та мають український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом населеного пункту. Статистична похибка вбирається у 2,8% при довірчої ймовірності 0,95.

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському «необов'язково» бути присутнім на переговорах з Росією.