Маск прокоментував зміну свого ставлення до війни РФ проти України

Глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE), підприємець Ілон Маск, наближений до президента США Дональда Трампа, прокоментував зміну свого ставлення до України з початку повномасштабного вторгнення РФ. За його словами, причиною стали дії української влади.



«Росія зайшла надто далеко 3 роки тому, тепер українська влада зайшла надто далеко», — написав Маск у соцмережі X у відповідь на запитання одного з користувачів.



Користувач нагадав бізнесменові його посаду 2022 року «тримайся міцно, Україно» і запитав, що змінилося за ці три роки.



У відповідь Маск додав:



«Нескінченна смерть в окопах — це неправильно, і будь-хто, хто продовжує на цьому наполягати, позбавлений співчуття та розуму».



Заяви Ілона Маска викликали бурхливе обговорення у соцмережах, а його позиція щодо України продовжує викликати суперечки серед користувачів та політиків.

Раніше Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа на адресу України, вказав на ескалацію риторики та опір Києва угодам щодо розробки українських природних ресурсів.



Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському «необов'язково» бути присутнім на переговорах з Росією.