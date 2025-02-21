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Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву

21 лютого 2025, 23:00

Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву

Політика

 Угода між Україною та США про співпрацю у сфері корисних копалин буде підписана у найкоротші терміни. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на радника президента США Майка Волтца.

США передали Україні новий варіант угоди щодо корисних копалин. За даними американського видання Axios, радники запропонували Зеленському погоджуватися.

Американські та російські представники таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційного обговорення війни в Україні. Переговори відбувалися також нещодавно минулого тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Конгрес США не схвалюватиме нову військову допомогу Україні, заявив речник Палати представників Майк Джонсон. Він пояснив, що не бачить інтересу до надання подальшої допомоги Україні, і що виділення коштів слід припинити, оскільки все це тягнеться занадто довго.

Володимиру Зеленському "краще негайно покинути Україну" вважають в оточенні Дональда Трампа. Про це повідомляє американська газета New York Post із посиланням на джерела в оточенні президента США. Газета пише, що тиск на главу України посилюється.

Адміністрація Дональда Трампа може розвалити процес створення спеціального трибуналу над Володимиром Путіним, якщо США остаточно вийдуть із процесу. Західна преса повідомляє про низку дій Білого дому, спрямованих на зближення із РФ.

Суспільство

 В окупованій Запорізькій області 73-річного Олександра Маркова засудили до 14 років колонії за допомогу ЗСУ. За даними російських ЗМІ, пенсіонера звинуватили у державній зраді через переказ 37 тисяч рублів (близько 11 100 гривень) на підтримку ЗСУ.

Більшість жителів Донецької області, які змушені залишити регіон через війну, планують повернутися, але тільки після закінчення бойових дій або за умови безпеки. Такі дані показало дослідження DII-Ukraine у рамках проекту «Донеччина: бачення майбутнього».

Бойові дії

 Російські війська вдарили по Слов'янську, Краматорську та селу Ніканорівка, відомо про одного загиблого, також дев'ятьох людей поранено. У Золочеві пошкоджено будинки та виникла пожежа, поранено п'ятьох людей. У Нікополі під час обстрілу військ РФ загинув енергетик "ДТЕК". Російський дрон ударив по авто поліції в Куп'янську: постраждали троє поліцейських.

Російська армія останнім часом концентрує всі свої сили та зусилля на Покровському напрямку, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. Однак окупанти стикаються з контратаками українських військ та мають певні неуспіхи.

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