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Трамп у Москві на 9 травня та скасування спецтрибуналу для Путіна — огляд західної преси

21 лютого 2025, 22:07

Трамп у Москві на 9 травня та скасування спецтрибуналу для Путіна — огляд західної преси

Трамп у Москві на 9 травня та скасування спецтрибуналу для Путіна — огляд західної преси

Адміністрація Дональда Трампа може розвалити процес створення спеціального трибуналу над Володимиром Путіним, якщо США остаточно вийдуть із процесу. Західна преса повідомляє про низку дій Білого дому, спрямованих на зближення із РФ.

Трамп хоче звільнити Путіна від відповідальності?

Сполучені Штати дають сигнал про можливий вихід із міжнародних зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності за вторгнення в Україну, повідомляє британське видання The Telegraph з посиланням на власні джерела.

За даними західних офіційних осіб, представники США на зустрічі «Основної групи» — коаліції країн, які готують спеціальний трибунал за аналогією з Нюрнберзьким процесом, відмовилися називати Росію агресором. Також адміністрація Трампа не підтримала заяву ООН, яка підтверджує територіальну цілісність України та вимагає від Москви вивести війська.

Крім того, Вашингтон відмовився підписувати заплановану заяву G7, яку мало офіційно назвати Росію агресором напередодні третьої річниці війни.

Як зазначає видання, європейські чиновники висловлюють стурбованість, що така позиція може призвести до звільнення Путіна від відповідальності у рамках можливого мирного врегулювання.

«Якщо США офіційно не визнають Росію агресором, вони не зможуть брати участь у створенні трибуналу», — заявив один із західних дипломатів.

Наразі під питанням залишається кінцева зустріч «Основної групи», запланована наступного місяця. Коаліція із 40 країн працює над створенням Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України, аналогічного Нюрнберзькому процесу. Він має об'єднати США, Україну та інші країни для надання юрисдикції трибуналу та притягнення до відповідальності як виконавців, так і організаторів злочину агресії.

При цьому Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не може розглядати злочин агресії, що робить створення окремого трибуналу особливо важливим.

Водночас всупереч напруженості у переговорах, США поки що офіційно не вийшли з процесу і, як очікується, візьмуть участь у наступному засіданні, яке пройде в Страсбурзі.

За даними The Telegraph, дипломатична нота, з якою ознайомилися журналісти, показала, що європейські чиновники були «шоковані» заявами США на низці міжнародних зустрічей. Вашингтон нібито закликав повернути Росію до «цивілізованого світу», що викликало обурення в європейських столицях.

Трамп може відвідати Москву 9 травня

Французький журнал Le Point повідомив, що Дональд Трамп може відвідати Москву 9 травня для участі у параді Перемоги поряд із Володимиром Путіним.

«Згідно з нашими джерелами, 9 травня на московських трибунах буде важливий гість — Дональд Трамп, поряд із Володимиром Путіним», — стверджує Le Point.

За даними видання, 9 травня 2025 року може стати датою завершення мирних переговорів щодо плану Келлога, що буде представлено як «тріумф» Путіна та Трампа.

«Якщо нова угода між США та Росією буде укладена і ніщо не завадить її виконанню, європейці символічно "вип'ють чашу до дна", спостерігаючи на екранах парад російських військ, що вітають американського президента», — зазначає Le Point.

Офіційного підтвердження інформації про візит Трампа до Москви поки немає, проте сам факт обговорення можливої участі президента США у російських державних заходах вже викликав резонанс у західних ЗМІ та дипломатичних колах.

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