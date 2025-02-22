Вашингтон і Москва продовжать переговори наступного тижня — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський мають працювати разом. Про це повідомляє Sky News.



Таку заяву Трамп зробив під час церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі.



Він також повторив свою позицію про те, що Москва прагне укладення угоди, а наступний етап переговорів між США та Росією стартує вже у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії.



«Президент додав, що угода з Україною щодо мінеральних ресурсів знаходиться на фінальній стадії», — передає Sky News. Раніше про це також заявив радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц.



Крім того, президент США спростував чутки про можливий візит до Москви 9 травня, заявивши, що таких планів немає. Раніше французький журнал Le Point повідомив, що Дональд Трамп може відвідати Москву 9 травня для участі в параді Перемоги поряд із Володимиром Путіним.



Раніше Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському «необов'язково» бути присутнім на переговорах з Росією.