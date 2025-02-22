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США підготували свій проєкт резолюції ООН про війну в Україні — Москва назвала його «хорошим»

22 лютого 2025, 09:30

США підготували свій проєкт резолюції ООН про війну в Україні — Москва назвала його «хорошим»

Сполучені Штати представили свій проєкт резолюції ООН з нагоди третьої річниці російського вторгнення в Україну, повідомив Держдепартамент США в офіційному релізі.

«Ми запропонували просту, історичну резолюцію, яку закликаємо всі держави-члени підтримати, щоби прокласти шлях до миру. Цей документ відповідає позиції президента Трампа про те, що ООН має повернутися до своєї основної місії — підтримки міжнародного миру та безпеки, включаючи мирне врегулювання суперечок», — йдеться у заяві.

Держдеп також наголосив, що «зараз — момент, коли необхідно взяти на себе зобов'язання щодо завершення війни» і закликав усі країни приєднатися до цього прагнення.

За даними Reuters, резолюція США закликає до «швидшого припинення конфлікту» та встановлення міцного миру між Україною та Росією.

Росія запропонувала внести до тексту поправку, додавши формулювання «включаючи усунення причин конфлікту». Посол РФ в ООН Василь Небензя назвав проєкт резолюції США «добрим кроком» і заявив, що Москва готова підтримати його, якщо російська поправка буде ухвалена.

Голосування щодо проєкту, розробленого Україною та ЄС, заплановане на понеділок. Цей документ закликає до деескалації, припинення бойових дій та мирного врегулювання відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

Сполучені Штати дають сигнал про можливий вихід із міжнародних зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності за вторгнення в Україну, повідомляє британське видання The Telegraph з посиланням на власні джерела.

За даними західних офіційних осіб, представники США на зустрічі «Основної групи» — коаліції країн, які готують спеціальний трибунал за аналогією з Нюрнберзьким процесом, відмовилися називати Росію агресором. Також адміністрація Трампа не підтримала заяву ООН, яка підтверджує територіальну цілісність України та вимагає від Москви вивести війська.

Крім того, Вашингтон відмовився підписувати заплановану заяву G7, яку мало офіційно назвати Росію агресором напередодні третьої річниці війни.

Як зазначає видання, європейські чиновники висловлюють стурбованість, що така позиція може призвести до звільнення Путіна від відповідальності у рамках можливого мирного врегулювання.

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