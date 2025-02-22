Війська РФ атакували Донеччину: пошкоджено близько 140 житлових будинків

Минулої доби російські війська завдали 3207 ударів по житлових районах і лінії фронту в Донецькій області, повідомляє поліція. Під вогонь потрапили вісім населених пунктів: Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Родинське, Слов'янськ, а також села Білокузьминівка, Миколаївка та Никонорівка.



Внаслідок атак пошкоджено 145 цивільних об'єктів, з них 138 житлових будинків.

У Костянтинівці Росія скинула три авіабомби ФАБ-250. Внаслідок атаки загинула одна людина, двоє отримали поранення. Пошкоджено 9 приватних будинків, СТО та підприємство.



У Никонорівці окупанти також застосували ФАБ-250, вбивши одного мирного мешканця та поранивши ще одного. Зруйновано два приватні будинки.



У Слов'янську внаслідок удару ФАБ-250 постраждали 8 мирних жителів, пошкоджено 66 приватних будинків та навчальний заклад.



У Краматорську російська авіабомба поранила одну людину, зруйнувала 46 приватних будинків та 2 автомобілі.



У Покровську пошкоджено три багатоквартирні будинки та приватне житло, у Родинському вибуховою хвилею зруйновано 6 домогосподарств.



У Білокузьминівці російські удари пошкодили 5 будинків, а в селі Миколаївка — цивільний автомобіль.