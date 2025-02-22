Російські війська просунулися у двох районах Донецької області — DeepState

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ поблизу двох населених пунктів Донецької області.



«Противник просунувся в районі Бурлацького та в Улаклах», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу DeepState.

Дані поновлюються, ситуація на фронті залишається напруженою.



Минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили у американському Інституті вивчення війни.