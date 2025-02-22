Обстріл Костянтинівки: двоє загиблих, пошуки під завалами продовжуються

Щонайменше двоє мирних жителів загинули, ще четверо зазнали поранень внаслідок російського обстрілу Костянтинівки Донецької області вранці 22 лютого. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Місто зазнало численних авіаударів. Під завалами зруйнованих будинків можуть залишатися люди, пошукові роботи продовжуються.

За попередніми даними, пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 21 приватне домоволодіння, три промислові об'єкти, магазин, 16 гаражів, дві лінії електропередач, два газопроводи та дев'ять автомобілів.

Минулої доби російські війська завдали 3207 ударів по житлових районах і лініях фронту в Донецькій області, повідомляє поліція. Під вогонь потрапили вісім населених пунктів: Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Родинське, Слов'янськ, а також села Білокузьминівка, Миколаївка та Никонорівка.