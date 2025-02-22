Коваленко: в Україні не відключать Starlink, а якщо відключать — йому є альтернатива

Україна має у своєму розпорядженні альтернативу супутниковій інтернет-системі Starlink Ілона Маска, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. При цьому він висловив упевненість, що відключення Starlink не станеться.



«Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше — не відключають. По-друге — є альтернативні речі, які на фронті працюють», — написав Коваленко в Telegram.



Раніше агентство Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомило, що американські перемовники, які надають тиск на Київ з метою отримання доступу до критично важливих корисних копалин України, порушували питання про можливе припинення роботи Starlink у країні.



На цей час система Starlink забезпечує інтернет-зв'язок у регіонах України, що постраждали від війни, а також використовується українськими військовими.

Глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE), підприємець Ілон Маск, наближений до президента США Дональда Трампа, прокоментував зміну свого ставлення до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.