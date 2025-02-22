У Покровську російський дрон атакував авто: загинув чоловік

Російські війська атакували цивільний автомобіль за допомогою FPV-дрону 22 лютого. Про це повідомили у Донецькій ОВА.
Внаслідок удару загинув 53-річний чоловік, а 56-річний зазнав поранення та був доставлений до лікарні. Двоє інших пасажирів не постраждали і не потребують медичної допомоги.
Крім того, обстрілу дістав Слов'янськ — там пошкоджено нежитлові будинки та приватні будинки.
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Щонайменше двоє мирних жителів загинули, ще четверо дістали поранення внаслідок російського обстрілу Костянтинівки вранці 22 лютого.