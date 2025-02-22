Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ

Політика



США представили свій проект резолюції ООН з нагоди третьої річниці російського вторгнення в Україну. За даними Reuters, документ закликає до «швидшого припинення конфлікту» та встановлення міцного миру між Україною та Росією. Росія запропонувала внести до тексту поправку, додавши формулювання «включаючи усунення причин конфлікту». Посол РФ в ООН Василь Небензя назвав проект резолюції США «добрим кроком» і заявив, що Москва готова підтримати його, якщо російська поправка буде ухвалена.



Президент США Дональд Трамп заявив, що голова Кремля Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський мають працювати разом.



Путін підвищив у званні низку високопоставлених військових, співробітників силових структур та відомств. Серед них полковник Сергій Атрощенко, командир військової частини 75387, 960-го штурмового авіаційного полку. Українські слідчі підозрюють його у тому, що він віддавав накази про бомбардування Маріупольського драмтеатру, пологового будинку, дитячої лікарні та інших об'єктів. Атрощенко отримав звання генерал-полковника.



Суспільство



Загинула генеральна директорка донецького притулку для собак "ПіФ" Вікторія Васильєва. За словами адміністраторки притулку, Вікторію вбили. "ПіФ" призупинив роботу до 24 лютого 2025 року.



В окупованій Кадіївці Луганської області померла онкохвора жінка. Її доньку, яка намагалася приїхати, щоб доглядати матір, не була допущено в регіон російськими силовиками.



Бойові дії



22 лютого о 08:20, армія РФ завдала трьох ударів по Костянтинівці, незабаром ЗС РФ скинули ще дві бомби на місто, через вісім хвилин окупант вдарив по багатоповерхівці. Щонайменше двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Під завалами зруйнованих будинків можуть залишатися люди, пошукові роботи продовжуються. У Покровську російський дрон атакував авто: загинув чоловік.



Українські сили атакували нафтоперекачуючу станцію «Нововеличківська» у Краснодарському краї РФ. В результаті почалася пожежа, підстанція вийшла з ладу, а процес перекачування нафти було аварійно зупинено. В даний час російська влада оцінює завдані збитки.