РФ за добу вбила п'ять осіб і поранила 13 у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 22 лютого, вбила п'ять мешканців на Донеччині. Крім того, ще 13 цивільних поранено. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 22 лютого росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 3 у Костянтинівці та 2 у Покровську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 13 людей в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили 2982 особи, поранили — 6750 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська атакували цивільний автомобіль за допомогою FPV-дрону 22 лютого.