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Росіяни запустили по Україні балістику та понад 260 дронів: ППО збила половину цілей

23 лютого 2025, 09:23

Росіяни запустили по Україні балістику та понад 260 дронів: ППО збила половину цілей

ППО збила 138 БПЛА. Фото: Повітряні сили ППО збила 138 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Окупаційні російські війська в ніч на 23 лютого запустили по Україні 267 дронів і три балістичні ракети. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 138 БПЛА у 13 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

 «У ніч на 23 лютого 2025 року (з 19:00 22 лютого) противник атакував 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 138 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

 Крім того, 119 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків), троє з них полетіли у напрямку Білорусі, один — до Росії.

 Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 22 лютого, вбила п'ять мешканців на Донеччині. Крім того, ще 13 цивільних поранено.

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