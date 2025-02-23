Російські загарбники за добу кілька разів ударили по Покровську: є жертви та пошкодження

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Покровську Донецької області двоє загиблих та двоє поранених мешканців. Крім того, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У ніч із 21 на 22 лютого стався обстріл мікрорайону «Сонячний» у Покровську. Внаслідок атаки зруйновано один багатоквартирний будинок та ще двоє пошкоджено.



22 лютого о 13:00 російські війська поцілили FPV-дроном у цивільний автомобіль у північній частині міста. Внаслідок обстрілу один цивільний чоловік 1971 року народження загинув та ще один житель 1968 року народження отримав поранення. Потерпілого евакуйовано до добропільської лікарні.



Близько 18.40 з боку російських окупаційних військ стався обстріл (тип озброєння встановлюється) західної частини. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще одна поранена (анкетні дані встановлюються). Також пошкодження отримали три житлові будинки.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 22 лютого, вбила п'ять мешканців на Донеччині. Крім того, ще 13 цивільних поранено.