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Пошкоджено будинки та лінії електропередач: війська РФ за добу атакували Донеччину понад 20 разів

23 лютого 2025, 10:33

Пошкоджено будинки та лінії електропередач: війська РФ за добу атакували Донеччину понад 20 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 22 лютого, атакували низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередач. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили чотири райони регіону:

Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади поранено 3 людини.



Покровський район. У Покровську 2 людини загинули і 2 поранено, пошкоджено 3 будинки.



Краматорський район. У Яцьківці Лиманської громади пошкоджено гараж і авто. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 7 приватних будинків і лінію електропередач. У Костянтинівці 3 людини загинули і 7 поранено, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові будівлі, 2 крамниці, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, 2 лінії електропередач, 3 газогони, 27 гаражів і 10 авто; в Іванопіллі 1 людина поранена, пошкоджено 18 приватних будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 22 лютого, вбила п'ять мешканців на Донеччині. Крім того, ще 13 цивільних поранено.

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