Війська РФ вночі вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

Вночі в неділю, 23 лютого, місто Костянтинівка Донецької області потрапило під обстріл. Відомо, що пошкоджено житлові будинки, автомобілі та лінії газопроводу. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У період з 00:44 по 01:00 відбувся ворожий обстріл 4 ракетами з РСЗВ «Смерч» по місту Костянтинівці. Внаслідок чого постраждалі відсутні», — зазначив він.



За словами Горбунова, пошкоджено 7 фасадів багатоповерхових будинків, 4 фасади приватних будинків, гаражне приміщення, фасад магазину, 11 легкових автомобілів, автостоянку, лінію електромережі та 2 лінії газопроводу.



Раніше ми писали, що російські військові минулої доби, 22 лютого, атакували низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередач.