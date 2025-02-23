Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Естонія передасть Україні новий пакет допомоги: деталі

23 лютого 2025, 11:19

Естонія передасть Україні новий пакет допомоги: деталі

Естонія передає Україні новий пакет воєнної допомоги. Фото: Крістен Міхал Естонія передає Україні новий пакет воєнної допомоги. Фото: Крістен Міхал

Естонія надсилає Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для військових. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

«Щоб зміцнити позиції України та посилити тиск на Росію, Естонія відправляє 10 000 артилерійських боєприпасів та 750 000 продуктових наборів для українських бійців», — зазначив він.

За словами прем'єр-міністра, за першої ж нагоди до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро.

Політик зазначив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Естонії.

Раніше ми писали, що в Україну з Литви надійшла нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та інших засобів підтримки збройних сил.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Естонія
Події
Війна воєнна допомога

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ
16:16
У Донецьку вбито гендиректора притулку «ПіФ» Вікторію Васильєву — місцеві соцмережі
16:00
В окупованій Кадіївці померла онкохвора жінка — її доньці не дозволили приїхати для догляду за матір'ю
23:00
Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву
16:16
Окупанти засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років
15:40
У Маріуполі дітей змушують дякувати російським військовим
12:13
На Луганщині росіяни відмивають мільярди рублів на «відновленні» міста, яке не постраждало від війни – ОВА
08:55
Партизани запустили онлайн-школу саботажу проти окупантів
23:00
Головне за день: Удар по Херсону. Україна готова до угоди із США
22:05
«ДНР»: Пушилін погрожує кадровими чистками через тотальні комунальні проблеми в окупованих містах
21:00
Псевдосудді з окупованого Донецька повідомили про підозру у держзраді
17:50
У Маріуполі триває «інвентаризація»: окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків
17:03
Росія запустила залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. Навіщо це потрібно окупантам
14:14
У Бердянську партизани ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації
11:34
В Азовському морі тоне суховантаж із кукурудзою під прапором Панами
09:57
В окупованому Бердянську вночі біля школи вибухнув автомобіль
23:00
Головне за день: «Гарантійна» місія для України. Удар по Одесі та Костянтинівці
14:57
В окупованому Маріуполі море забруднюється каналізаційними стоками
10:41
Росіяни почали проводити мобілізаційні заходи на окупованій частині Донецької області — ЦНС
23:00
Головне за день: Про що домовилися Росія та США? Росармія просунулась на Донеччині
усі новини
12:30
Російські окупанти скинули авіабомбу на Слов'янськ
11:58
Зеленський про сьогоднішній удар: Росія завдала наймасштабнішої атаки з того часу, як іранські дрони почали бити по Україні
11:19
Естонія передасть Україні новий пакет допомоги: деталі
10:48
Війська РФ вночі вдарили по Костянтинівці: є пошкодження
10:33
Пошкоджено будинки та лінії електропередач: війська РФ за добу атакували Донеччину понад 20 разів
09:56
Російські загарбники за добу кілька разів ударили по Покровську: є жертви та пошкодження
09:23
Росіяни запустили по Україні балістику та понад 260 дронів: ППО збила половину цілей
08:50
РФ за добу вбила п'ять осіб і поранила 13 у Донецькій області
23:00
Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ
17:22
У Покровську російський дрон атакував авто: загинув чоловік
16:16
У Донецьку вбито гендиректора притулку «ПіФ» Вікторію Васильєву — місцеві соцмережі
16:00
В окупованій Кадіївці померла онкохвора жінка — її доньці не дозволили приїхати для догляду за матір'ю
14:20
Коваленко: в Україні не відключать Starlink, а якщо відключать — йому є альтернатива
13:30
Обстріл Костянтинівки: двоє загиблих, пошуки під завалами продовжуються
11:48
Українські дрони знеструмили ще одну нафтоперекачуючу станцію в Росії
11:00
Російські війська просунулися у двох районах Донецької області — DeepState
10:22
Війська РФ атакували Донеччину: пошкоджено близько 140 житлових будинків
09:30
США підготували свій проєкт резолюції ООН про війну в Україні — Москва назвала його «хорошим»
09:00
Обстріл Донеччини: двоє загиблих, 12 поранених за добу
00:25
Вашингтон і Москва продовжать переговори наступного тижня — Трамп
усі новини
ВІДЕО
РФ завдала Україні наймасштабнішої атаки. Фото: поліція Донеччини Зеленський про сьогоднішній удар: Росія завдала наймасштабнішої атаки з того часу, як іранські дрони почали бити по Україні
23 лютого, 11:58
Наслідки удару по Золочеву. Фото: ДСНС Авіація РФ скинула авіабомбу на дорогу в Золочеві: пошкоджені будинки і виникла пожежа, поранені п'ять людей
21 лютого, 15:20
Речник Конгресу США Майкл Джонсон. Фото: Інтерфакс У США «немає апетиту» надавати подальшу допомогу Україні — спікер Конгресу
21 лютого, 15:18
На Лиманському напрямі ЗСУ вперше знищили російський провідник БАТ-2. Фото: скріншот Сили оборони вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2 на Лиманському напрямку
21 лютого, 14:43
Ювелірне знищення ворожого танка FPV-дроном у Донецькій області. Фото: скріншот з відео На Донеччині нацгвардійці знищили російський танк
21 лютого, 13:34
На відео потрапив момент «прильоту» БПЛА у Білій Церкві. Фото: кадр із відео Момент удару «Шахеда» по житловому кварталу Білої Церкви потрапив на відео
21 лютого, 12:34

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір