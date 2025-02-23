Естонія передасть Україні новий пакет допомоги: деталі

Естонія передає Україні новий пакет воєнної допомоги. Фото: Крістен Міхал

Естонія надсилає Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для військових. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.



«Щоб зміцнити позиції України та посилити тиск на Росію, Естонія відправляє 10 000 артилерійських боєприпасів та 750 000 продуктових наборів для українських бійців», — зазначив він.



За словами прем'єр-міністра, за першої ж нагоди до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро.



Політик зазначив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Естонії.



Раніше ми писали, що в Україну з Литви надійшла нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та інших засобів підтримки збройних сил.