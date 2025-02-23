Російські окупанти скинули авіабомбу на Слов'янськ

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Вранці 23 лютого російські військові обстріляли приватний сектор Слов'янська на Донеччині. Загиблих та постраждалих немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«У Слов'янську знову недобрий ранок. Вночі місто зазнало обстрілів», — зазначив він.



За словами Ляха, під удар потрапив мікрорайон Семенівка. Росіяни застосували авіаційну бомбу ФАБ-250.



Інформації щодо постраждалих немає.



Раніше ми писали, що 23 лютого місто Костянтинівка Донецької області потрапило під обстріл. Відомо, що пошкоджено житлові будинки, автомобілі та лінії газопроводу.