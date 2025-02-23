РФ ударила по Кривому Рогу: є жертва, постраждалі та багато пошкоджень

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак

У суботу ввечері, 22 лютого, російські військові атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Один чоловік загинув, отримали поранення п'ятеро людей. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив начальник Дніпропетровської міської військової адміністрації Сергій Лисак.



Для атаки росіяни використали балістичні ракети.





«Поранення отримали чотири жінки та чоловік. У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у тяжкому стані», — зазначив він.



За словами Лисака, пошкоджено житлові будинки, соціальну установу, підприємство, АЗС та кілька легкових автомобілів.



Крім того, за даними криворізьких ЗМІ, внаслідок ракетного удару окупанти понівечили храм Першомученика та архідиякона Стефана УПЦ МП.





Вибуховою хвилею вибило вікна, а також пошкодило стіни, перекриття та стелю, загалом будинок зазнав серйозних пошкоджень.



Раніше ми писали, що напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України 267 ударних дронів. Ця найбільша атака із застосуванням дронів.