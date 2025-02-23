У Краматорському районі під час пожежі загинув чоловік

У селі Пискунівка Краматорського району Донецької області вранці, 23 лютого, у приватному будинку спалахнула пожежа. Загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«На місце події прибули рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час проведення розвідки рятувальники в одній з кімнат будинку виявили тіло загиблого чоловіка», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.



Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.



Раніше ми писали, що у місті Родинське Покровської громади Донецької області спалахнула пожежа внаслідок російського обстрілу. Рятувальники ліквідували загоряння.