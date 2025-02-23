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У Краматорському районі під час пожежі загинув чоловік

23 лютого 2025, 13:59

У Краматорському районі під час пожежі загинув чоловік

У селі Пискунівка Краматорського району Донецької області вранці, 23 лютого, у приватному будинку спалахнула пожежа. Загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

 «На місце події прибули рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час проведення розвідки рятувальники в одній з кімнат будинку виявили тіло загиблого чоловіка», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.

 Раніше ми писали, що у місті Родинське Покровської громади Донецької області спалахнула пожежа внаслідок російського обстрілу. Рятувальники ліквідували загоряння.

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